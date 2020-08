La atención por COVID-19 es más costosa que otro tipo de tratamientos para las aseguradoras, reconoció Xóchitl Padilla Padilla, ex vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Aguascalientes.

De acuerdo a los más recientes datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros al 10 de agosto pasado, el COVID-19 ha sido la enfermedad de mayor costo promedio para las aseguradoras en el país en los últimos cinco meses con hasta 429 mil 615 pesos, seguido de las enfermedades respiratorias agudas por 365 mil 821 pesos.

Mientras que otras enfermedades son de menor costo para las instituciones de seguro, tales como la insuficiencia renal con 364 mil pesos, diabetes mellitus con 307 mil, infarto agudo al miocardio con 287 mil pesos, tumores malignos con 277 mil, infarto cerebral 241 mil y VIH con 209 mil pesos.

Detalló que en general las aseguradoras a nivel nacional han pagado hasta el momento un monto de 1,683.4 millones de pesos en 8 mil 267 casos por COVID tan sólo de Seguros de Vida, donde el 72% de las personas fallecidas han sido hombres y un 28% mujeres. Mientras que, en Seguros de Gastos Médicos, las aseguradoras han erogado 2 mil 804.6 millones de pesos en 6 mil 641 casos de COVID-19 en todo el país. Mientras que en el caso de Aguascalientes se han pagado 37 casos hasta el momento para la atención de dicha enfermedad.

Recalcó que mientras a nivel nacional las aseguradoras pagan montos que oscilan en 422 mil pesos por COVID, en Aguascalientes el promedio asciende a 500 mil pesos en los hospitales privados. Además de que recientemente, han tenido casos en la entidad de muchos contagiados que ya no se hicieron la prueba y han requerido de atención médica en casa. “Si en una familia salen 2 contagiados, el tercer o cuarto miembro de la familia ya no se hace la prueba, dan por hecho que tienen COVID y simplemente toman las medidas. Muchos aunque no llegan a hospital, sí han requerido atención médica en casa. He tenido varios casos de clientes que requieren de oxígeno para acompañarlos en este proceso y de medicamentos, o sea se gasta, aunque no lleguen a un hospital, de ahí la importancia de contar con un seguro”.

