En espera de los lineamientos de la Cofepris para las visitas de verificación de negocios, el director de Regulación Sanitaria del ISSEA, Faustino Piñón, aseveró que los empresarios que se sienten afectados por la ley antitabaco tienen el derecho de ampararse.

Sin embargo, dijo que esta ley busca proteger la salud de la población no fumadora, especialmente de niños y adolescentes, de acuerdo a los convenios internacionales en esta materia.

Para los que infrinjan la ley se harán acreedores a sanciones administrativas que implica amonestaciones con apercibimientos, si un establecimiento incurre en irregularidades leves como la ausencia de señalética y que no sea 100% libre de humo de tabaco.

Sin embargo, si las faltas son más graves o hay cúmulo de irregularidades se les aplicará multas económicas o el cierre total o parcial del establecimiento, cuyas sanciones oscilan desde 20 mil o 500 mil pesos, aunque el tope máximo es de 2 millones de pesos, recalcó.

En entrevista con El Heraldo, el funcionario aseveró que el ISSEA aplicará lo aprobado en la ley antitabaco y por ende que éstos no se exhiban en los establecimientos para su venta y todas aquellas áreas que se usaban para los fumadores se convierten en zonas 100% libres de humo de tabaco. Ya no se puede fumar en zonas de alta concurrencia de personas.

Por ahora, la Secretaría de Salud espera la emisión de la guía de verificación de la Cofepris, así como el manual de identidad que establece la nueva señalética que se aplicará. Cuando se tenga esta información se arrancarán las visitas de verificación.

De acuerdo con información de la Cofepris, esta semana se terminarán estos lineamientos, motivo por el cual se espera que en breve lleguen estos documentos oficiales.

Faustino Piñón Ramos detalló que en su momento dos aspectos verificará Regulación Sanitaria:

1. Que no haya ningún tipo de publicidad, promoción ni patrocinio por parte de los productos del tabaco, y esto se revisará en todos los puntos de venta como en los lugares donde hay concurrencia de personas.

2. Se verificará que las áreas anteriormente utilizadas como zonas de fumadores, ahora sean clasificadas y señaladas como espacios 100% libres de humo de tabaco.