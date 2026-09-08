Harry y Meghan, sorprendidos por carta del Rey Charles III

CDMX.- El príncipe Harry y Meghan Markle conservarán sus títulos, pero seguirán apartados de las funciones oficiales de la monarquía británica, según una carta enviada en nombre del rey Charles III.

El documento, remitido por el lord chambelán a dependencias gubernamentales, mandos militares y representantes locales del soberano, establece que los duques de Sussex continúan como miembros no activos de la familia real y actuarán únicamente como ciudadanos privados.

Un portavoz de la pareja afirmó que ambos se sorprendieron al no haber sido informados con mayor anticipación. Fuentes consultadas por la BBC señalaron que conocieron la misiva antes de su publicación, aunque dispusieron de aproximadamente una hora para revisarla.

La comunicación ratifica el Acuerdo de Sandringham de 2020, mediante el cual Harry y Meghan renunciaron a representar al soberano. Aunque conservarán sus títulos, no utilizarán el tratamiento de “Su Alteza Real”. Sus actividades benéficas y apariciones públicas en Reino Unido serán consideradas asuntos personales y no actos oficiales de la Corona.

La aclaración coincide con el regreso de los Sussex a Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, tras varios años en California. Medios británicos afirman que Harry mantiene una comunicación limitada con su padre y con el príncipe William.