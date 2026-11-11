Hará Souza spin-off de ‘Grey’s Anatomy’

CDMX.- La actriz mexicana Karla Souza protagonizará un spin-off de Grey’s Anatomy, ambientado en una comunidad rural del oeste de Texas. Interpretará a Carolina “Lina” Hall, una médica de 40 años que dirige un centro de salud para habitantes de una región aislada. La producción de ABC reunirá nuevamente a Souza con Shonda Rhimes y Betsy Beers, con quienes trabajó en How to Get Away with Murder. Según Deadline, la serie, todavía sin título oficial, se filmará en Albuquerque, Nuevo México, tras quedar fuera de los incentivos fiscales de California. Las grabaciones comenzarían entre febrero y marzo de 2027, con estreno previsto para 2027-2028.