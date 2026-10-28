Hará Matisse una pausa por ‘su bebé’

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- El grupo Matisse suspenderá temporalmente sus presentaciones entre diciembre y marzo debido al nacimiento del bebé que esperan Melissa Robles y Pablo Preciado.

La cantante, quien cursa casi siete meses de embarazo, comparte en TikTok videos de esta etapa para conservar recuerdos que posteriormente mostrará a su hijo.

Preciado reveló que Cristian Castro, con quien colaboraron en “Conmigo sin ti”, se ofreció como padrino del pequeño. Sin embargo, también considera a Román Torres, tercer integrante del grupo.

Mientras preparan la llegada del bebé, los músicos celebran la unión que mantienen y continúan promoviendo su reciente sencillo, “Mil años luz”.