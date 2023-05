CDMX.- Si algo admiran los Black Eyed Peas de Shakira, es que siempre ha sido perfeccionista y detallista con la música que crea, por eso sienten una profundidad afinidad con su trabajo.

Will.I.Am, Taboo y Apl.De.Ap dijeron hoy que siempre estarán abiertos a colaborar con la colombiana y a tener más trabajo con ella, porque es «su hermana».

«Tiene un alto sentido de la ética, del trabajo, es muy detallista y conocedora. Es de esos artistas que no es descuidado, se fija, pone atención.

«Ella siempre será pionera, propositiva, y eso nos gusta, nos encanta. Compartimos visión con ella y somos hermanos, sí, Shakira es hermana», contó Will.I.Am sobre la estrella, con quien grabaron «Girl Like Me» y «Don’t You Worry».

Tras su intervención en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y en el Emblema, el domingo por la noche en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los músicos dijeron que están listos para hacer una gira más extensa por el País.

«Nosotros amamos hacer música, y yo soy de los que se siente orgulloso de sus raíces mexicanas y de que México la está rompiendo. De que haya muchísimo que escuchar en español.», apuntó Taboo.

La introducción a la que será su próxima gira por el País incluye las siguientes fechas: 30 de septiembre en Torreón, Coahuila, 1 de octubre en Querétaro, 5 en Monterrey, el 6 en Ciudad de México, el 7 en Puebla, el 12 en Mérida, el 14 en Cancún y el 21 en Guadalajara. (Juan Carlos García/Agencia Reforma)