CDMX.- El servicio de Disney+ tuvo esta semana pérdidas millonarias que afectarán la creación de contenidos originales, pues dejarán de producir al ritmo al que lo estaban haciendo y eliminarán contenido de su catálogo que ya fue estrenado.

El gigante del streaming también volvió a perder suscriptores por segundo trimestre consecutivo, por lo que buscan ahorrarse entre 1,500 y 1,800 millones de dólares. La directora financiera no especificó cuáles serán los contenidos que se verán afectados o qué ocurrirá con ellos, aunque sí se detalló que el catálogo de Hulu se integrará también en Disney+.

Christine McCarthy, directora financiera de Disney, informó que durante el segundo trimestre de 2023 han tenido unos gastos significativos como parte de su reestructuración tras el regreso de Bob Iger a la presidencia de Disney. Por ello, han decidido cambiar su estrategia.

«Nos hemos dado cuenta de que creamos una gran cantidad de contenido que no necesariamente impulsa el crecimiento», sugiere también Iger al respecto. El jefe de Disney aseguró que la compañía se enfocará en ser más «quirúrgica» en su contenido, en lugar de gastar dinero en promocionar cosas que no vayan a tener un impacto real en las cuentas. (María Fernanda Téllez Albarrán/Agencia Reforma)