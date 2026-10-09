Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que realizará una gira por el País para conocer problemáticas con el IMSS-Bienestar.

La Mandataria federal aseguró que el recorrido será por las 24 entidades que tienen ese servicio de salud.

«Hoy vamos a Hidalgo, vamos a hacer una gira de aquí a diciembre».

«Me voy a dedicar a una gira del IMSS-Bienestar, me voy a reunir con los directores de todos los hospitales y los coordinadores regionales y el director general del IMSS-Bienestar en los 24 estados donde está el IMSS-Bienestar, voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta», explicó Sheinbaum.

También tratará el avance de la digitalización de expedientes médicos.

«También pedirles, porque estamos digitalizando ya los expedientes médicos y siempre hay resistencias de cómo se ha venido trabajando, no es una resistencia, digamos que estén en contra, sino que de aquí a que te acostumbras al sistema de incorporar en la computadora, aprender la plataforma, hay algunos hospitales donde ha costado trabajo», agregó.