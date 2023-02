Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con reformas que son una violación al Estado de Derecho, con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han matado la Constitución, consideró el dirigente del PRD, Jesús Zambrano.

Manifestó que en Morena y el Gobierno ya les gustó el «caminito» de proponer y hacer reformas que violenten la Constitución, para que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la que decida si respetan o no los conceptos constitucionales.

Afirmó que un ejemplo de ello es el «plan B» de la reforma electoral, cuyo primer paquete ya fue controvertido por partidos políticos, legisladores y el Instituto Nacional Electoral.

«Nunca habíamos visto tanto descaro en la violación abierta al Estado de derecho, de pisotear la Constitución, de asaltar con un golpe de Estado técnico por reformas legales, que esperamos que la Corte eche abajo por las impugnaciones.

«Mañana es aniversario de la Constitución, para López Obrador la Constitución es letra muerta, dijo ‘no vengan que la ley es la ley’. Para Andrés Manuel López Obrador la Constitución ha muerto, porque ellos la han matado al darle la espalda el Estado de Derecho y lo que es la Carta Magna».

En Durango, donde tomó protesta a coordinadoras de distritos federales, señaló, «A ver mañana qué es lo que va a decir, que la Constitución no vale, no vengan con que la Constitución es la Constitución».