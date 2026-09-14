Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: La nueva película basada en el legado de Shakespeare, protagonizada por Paul Mescal, y otros estrenos en streaming de esta semana.

‘HAMNET’

MAX/ PELÍCULA

Basada en la novela de Maggie O’Farrell, la película narra la historia inédita detrás de una de las obras más memorables de Shakespeare: Hamlet. De acuerdo con la información, es un viaje inspirador sobre el amor y el genio creativo que forjaron un legado y dieron lugar a la obra maestra definitiva del dramaturgo.

Paul Mescal encarna a William Shakespeare, mientras que Jessie Buckley interpreta a su esposa, Agnes. También participan Emily Watson y Joe Alwyn.

Entre los contenidos adicionales se incluyen tres reportajes sobre el rodaje, un comentario exclusivo de la directora, Chloé Zhao, y un análisis sobre cómo se recreó la época de los Tudor en el set.

Con estreno el 18 de septiembre.

‘CATEDRALES’

PRIME VIDEO/ MINISERIE

Mientras la familia Sardá se enfrenta a la devastadora verdad detrás de un asesinato ocurrido hace treinta años, en 1986, Ana, la hija menor de esta familia religiosa, es hallada descuartizada y quemada en un terreno abandonado.

El caso se cierra sin sospechosos y la familia vive su duelo en silencio, salvo Lía, quien decide alejarse de todo. En 2018, Lía regresa a Santiago para acompañar a su padre, que se encuentra en sus últimos días y cuyo deseo final es descubrir qué le sucedió a Ana.

Actúan Alfredo Castro, Ignacia Baeza y Amparo Noguera, bajo la dirección de Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín.

Para ver en plataforma el 16 de septiembre.

‘MONSTRUO: LA HISTORIA DE LIZZIE BORDEN’

NETFLIX/ SERIE

Tras llevar a la pantalla las historias de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, ahora toca el turno de conocer a la primera mujer de la serie envuelta en un crimen sin resolver.

Esta producción, basada en hechos reales, se acerca a Lizzie Borden, conocida como «la loca del hacha», acusada hace más de 130 años del asesinato de sus padres, pero declarada no culpable por el jurado que en 1893 la juzgó por aquellos hechos.

Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd y Jessica Barden conforman el reparto. Ryan Murphy produce esta serie creada por Ian Brennan.

Con estreno el 17 de septiembre.

‘AMORES INESPERADOS’

DISNEY+/ MINISERIE

Esta serie argentina presenta una colección de seis historias protagonizadas por Martín Bossi, quien da vida a un personaje distinto en cada una de ellas.

A partir de la premisa de que el amor es algo que no se busca, sino que se encuentra, esta propuesta juega con la comedia y el drama. Cada historia gira en torno al amor desde un punto de vista distinto, como la amistad poco probable entre un camarero y una mujer de la aristocracia, el romance entre un enfermero y la hija de su paciente, la relación entre un ladrón y la mujer a la que decide asaltar y un affaire dentro del mundo corporativo con un desenlace inesperado.

Para ver en plataforma el 16 de septiembre.

‘CABALLOS LENTOS T.6’

APPLE TV/ SERIE

Esta serie de espionaje, con tintes de drama y humor negro, cuenta la historia de un equipo de agentes de la inteligencia británica que trabajan en uno de los departamentos con peor reputación del MI5 debido a sus innumerables errores, que ponen fin a sus carreras. Dirigidos por su genial, pero irascible, líder, Jackson Lamb, sortearán los artilugios del mundo del espionaje para defender a Inglaterra de las fuerzas del mal.

La serie está protagonizada por el ganador del Óscar Sir Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden y Saskia Reeves. Saul Metzstein es el encargado de dirigir la producción.

Con estreno el 16 de septiembre.

‘HUGO 24’

NETFLIX/ PELÍCULA

En esta película española dirigida por Luc Knowles, Arón Piper interpreta a Hugo, un joven de 23 años que aún no ha madurado. En las 24 horas previas a su cumpleaños número 24 se encuentra sin trabajo, aunque tiene una entrevista en una inmobiliaria, un empleo con el que sueña porque le permitiría vestir traje, algo que le recuerda a su padre, quien lo abandonó por otra familia. Mientras su madre está en prisión y siente que su novia se aleja de él, su casero amenaza con desalojarlo a él y a su hermana Cris si no pagan la renta.

Con Marco Cáceres, Marta Etura, Greta Fernández y Javier Pereira en el elenco, Hugo inicia una carrera contrarreloj que lo enfrenta con la adultez.

Con estreno el 15 de septiembre.

‘NEAGLEY’

PRIME VIDEO/ SERIE

Frances Neagley (Maria Sten) es una investigadora privada en Chicago y antigua protegida militar de Jack Reacher (Alan Ritchson) en la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales del Ejército. Cuando se entera de que una querida amiga de su pasado murió en un accidente sospechoso, se obsesiona con hacer justicia. Utilizando lo que aprendió de Reacher y su experiencia en la 110.ª Unidad, Neagley se embarca en una investigación para descubrir la amenaza detrás de su muerte.

La serie fue creada por Nick Santora y Nicholas Wootton.

Para ver en plataforma el 16 de septiembre.

‘YOUTH’

MAX/ SERIE

Creada y protagonizada por Sharon Horgan, esta comedia sigue a Alex, una mujer divorciada de 50 años que busca retomar su vida amorosa y sexual mientras cuida de sus padres enfermos y se ocupa de un hijo que ya debería valerse por sí mismo.

El reparto incluye a Rupert Friend, Sharlene Whyte, Aran Murphy y Robbie Gee. Horgan también participa como guionista y productora ejecutiva, junto con Faye Dorn, Jim Kleverweis y Dawn Shadforth, quien además dirige la serie.

La temporada consta de ocho episodios. Los dos primeros estarán disponibles el día del estreno y los seis restantes llegarán semanalmente hasta el 1 de noviembre.

Con estreno el 20 de septiembre.