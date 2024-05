Aline Corpus Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cuerpos de tres personas sin vida fueron encontrados ayer en un acantilado cercano a la zona donde se reportó la desaparición de tres extranjeros en la costa de Ensenada, informó la Fiscalía General de Baja California.

Las autoridades reportaron la desaparición de tres surfistas: el estadounidense Jack Carter y los hermanos Jake y Callum Robinson, de Australia, en esa zona desde el pasado 27 abril.

Para acceder al lugar donde fueron ubicados los cuerpos hay que recorrer un camino de terracería, entre rancherías; además, las vías carreteras están afectadas por las lluvias recientes, por lo que sólo pueden acceder vehículos de doble tracción, indicaron rescatistas.

La zona se localiza a unas dos horas del Puerto de Ensenada y no hay señal telefónica.

«Fueron localizados (tres cuerpos), más no me ha dado la Fiscalía la información de que sean las personas que tenemos como perdidas», indicó Julio César Obregón, director de Protección Civil de Ensenada.

La noticia de la desaparición de los extranjeros se esparció en redes sociales desde que Debra Robinson, mamá de los australianos, pidió ayuda en redes sociales para la localización de sus hijos.

El Ayuntamiento de Ensenada informó que tras recibir el reporte se pidió a la Dirección de Seguridad Pública desplegar un operativo de búsqueda.

Esto permitió la localización de un vehículo tipo pick up blanco quemado y de una mujer que poseía un celular con la foto de uno de los surfistas como fondo de pantalla.