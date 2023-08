Staff Agencia Reforma

VERACRUZ, Veracruz.- El Gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que sólo se han recuperado los restos de quien, se presume, era una de las tres personas, entre ellas Daniel Flores Nava, empresario y operador de Adán Augusto López, quien viajaban en la aeronave que se accidentó el pasado viernes en la entidad.

Sin embargo, el Mandatario estatal indicó en conferencia de prensa que aún no son identificados dichos restos, tarea que corresponde a la Fiscalía de Justicia del Estado (FGE).

«No es el cuerpo completo y esos restos no permiten establecer (todavía) a quién pertenecen. Ni siquiera asegurar que provienen de los accidentados (…) claro la suposición es que (pertenecen a uno de ellos)», explicó.

Un avión Cessna Citation 650, que partió del Aeropuerto Internacional de Veracruz y se dirigía al Aeropuerto de Toluca, se desplomó alrededor de las 21:00 horas del viernes en las costas del puerto de Veracruz.

En la aeronave viajaban el piloto Héctor Priego, el copiloto Jorge Gerardo Rubí y el empresario Flores Nava, amigo de López Hernández y director de una empresa beneficiada con contratos del Gobierno federal.

Por ahora, el Gobernador dijo que estaría pendiente obtener la identificación de éstos restos, pero faltaría todavía saber la ubicación de las otras víctimas.

«Solicité más información, pero ya la Fiscalía me dijo que un peritaje de DNA es el que va a determinar de quién son estos restos que solamente se tiene lo que podría pertenecer a unas partes del cuerpo y que podría ser sólo de un cuerpo, faltaría lo demás», añadió.

El político morenista reveló que también han sido recuperados restos del fuselaje del avión, mismos que fueron hallados flotando en altamar y que ya son analizados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Explicó que la FGR investiga en paralelo las causas del accidente que ocurrió horas después de que el empresario Flores Nava acudiera a la gira en la entidad de Adán Augusto.

«Surgió otra información (el fin de semana) de quién era el avión, de donde salió el avión, propiedad de quién y quiénes lo piloteaban y ya eso estaba en investigación, no por parte de nuestra autoridad ni la FGE, sino de la FGR, y yo como Gobernador tengo que respetar lo que no está en mi jurisprudencia y autoridad», manifestó.

García señaló que la Secretaría de Marina hace un barrido por la zona del impacto para recuperar los fragmentos de la nave siniestrada y tratar de localizar los restos de las víctimas.

Detalló que el accidente se registró en la zona norte del Puerto de Veracruz, donde hay una fuerte corrientes marinas que, aunadas a tormentas, han dificultado las labores de búsqueda.

«Y la complicación es que toda parte flotante en esa zona no se queda porque es una zona de corrientes marinas muy fuertes, entonces van a buscar las partes metálicas pesadas que pudieron llegar a distancia corta del impacto, las otras se irán recolectando, porque se dispersan y se irán recolectando en la zona de dispersión si es que se logra recolectar más», expresó.