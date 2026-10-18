Un operador de la empresa de transportes Tres Guerras fue localizado sin vida dentro de la cabina de su tráiler, mientras la pesada unidad permanecía estacionada en un paradero de descanso cercano a la caseta de peaje Osiris, sobre la carretera federal 45, en dirección a Aguascalientes.

El hallazgo fue realizado por otros transportistas, quienes notaron que el conductor permanecía dentro del vehículo y, al percatarse de la situación, solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio junto con paramédicos de la Red Estatal de Emergencias Médicas (Remeza), quienes revisaron al operador y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales se presentaron en el paradero para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios necesarios para establecer la causa de la muerte.

Por su parte, el tráiler y la mercancía que transportaba quedaron a disposición de la empresa Tres Guerras para que pudiera continuar con el traslado de la carga.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad ni la edad del operador fallecido.