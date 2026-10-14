Hallan planta de marihuana tirada en plena calle

Una planta con características de la marihuana, cuyo peso superó aproximadamente el kilo 200 gramos, fue localizada tirada en plena vía pública del fraccionamiento Paseos de la Providencia, en el municipio de San Francisco de los Romo.

El hallazgo ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal, adscritos al Mando Coordinado, realizaban recorridos de vigilancia sobre el bulevar Santa Fe. Durante su desplazamiento, los uniformados detectaron una planta abandonada sobre la calle, situación que llamó su atención.

Los oficiales detuvieron la marcha de la patrulla y descendieron para revisar lo que había en el pavimento. Al aproximarse, confirmaron que se trataba de una planta de hierba verde con características similares a las de la marihuana.

Tras verificar que su peso era superior a un kilo 200 gramos, los policías procedieron a asegurarla.

Finalmente, la planta fue trasladada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se continuarían las investigaciones para determinar su procedencia.