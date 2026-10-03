Hallan planta de marihuana tirada en calles de San Francisco de los Romo

Una planta con características similares a la marihuana, de aproximadamente 1.60 metros de altura, fue localizada abandonada en plena vía pública en el municipio de San Francisco de los Romo.

El hallazgo ocurrió cuando policías del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia sobre la calle Ferrocarril, en el fraccionamiento Ex Viñedos Guadalupe. Durante el recorrido, los uniformados observaron una planta tirada sobre la calle, situación que llamó su atención y los llevó a detener la unidad para revisarla.

Al inspeccionarla, los oficiales determinaron que se trataba de una planta de hierba verde con características propias de la marihuana, por lo que procedieron a asegurarla.

No se reportaron personas detenidas relacionadas con el hallazgo.

La planta fue trasladada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se inició una carpeta de investigación para continuar con las indagatorias correspondientes.