Una planta con características propias de la marihuana, de aproximadamente 1.15 metros de altura, fue localizada y asegurada por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en un terreno baldío del fraccionamiento Vista de las Cumbres.

El hallazgo ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia por el cruce de la calle ONU y avenida Galaxia, donde detectaron el vegetal tirado entre el terreno.

Al aproximarse para revisar lo que habían encontrado, los oficiales confirmaron que se trataba de una planta de hierba verde con características similares a las del cannabis, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Finalmente, la planta fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para los trámites correspondientes.