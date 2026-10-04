Un joven guardia de seguridad fue encontrado sin vida la mañana de este domingo sobre las vías del ferrocarril, a la altura de la carretera federal 22, en la comunidad de San Gil, municipio de Asientos.

Minutos después de las 07:00 horas, el Servicio de Emergencias 911 recibió el reporte sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en medio de las vías, por lo que elementos del Mando Coordinado se desplazaron hasta el lugar.

Al arribar, los uniformados localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba lesiones que le provocaron la muerte. La víctima vestía una playera negra y entre sus prendas todavía podía observarse una de color azul.

El fallecido fue identificado como Alexis Dagoberto “N”, de 22 años de edad, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de la empresa “Hidra-Elite Fuerza y Seguridad en cada paso”.

La zona quedó bajo resguardo hasta la llegada del personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Los peritos realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cadáver para practicar la necropsia de ley y determinar oficialmente la causa de la muerte.