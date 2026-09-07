Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional (GN), acusó a mandos de la corporación de recibir dinero de «Los Tlacos» para combatir a «Los Ardillos», su grupo rival en Guerrero.

El sábado pasado fue localizado muerto junto con otras tres personas en Juan R. Escudero.

En un video difundido en redes sociales, Bustos Pérez, adscrito a la 37 Coordinación de la GN en Iguala, afirmó que «Los Tlacos» tenían comprados a militares y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El agente señaló al cabo Medina y a un mando identificado como Montoro como presuntos beneficiarios de pagos de alrededor de 100 mil pesos quincenales. También involucró a tres generales, a quienes identificó como mandos de Chilpancingo, de la zona y de Ocotito, y aseguró que cada uno recibía entre 200 mil y 300 mil pesos.

Según su versión, el dinero era entregado en efectivo en Chilpancingo y las operaciones de seguridad tenían como objetivo debilitar a «Los Ardillos» para facilitar la expansión de «Los Tlacos» hacia Juan R. Escudero, Xaltianguis y Acapulco.

Bustos Pérez relató que sus superiores le ordenaban ubicar domicilios para después desplegar operativos contra integrantes de «Los Ardillos».

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que colaborará con las autoridades en la investigación de las acusaciones contra mandos de la GN y del Ejército por presuntamente recibir dinero de «Los Tlacos».

La dependencia confirmó que los restos de Bustos Pérez fueron localizados en Plan de Lima, Juan R. Escudero, junto con los de otras tres personas, y condenó los hechos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron desmembradas y sus restos colocados en bolsas negras. Tras el hallazgo comenzó a circular el video en el que Bustos Pérez hace las acusaciones.

UNA DISPUTA CON RAÍCES EN LA SIERRA

«Los Ardillos» surgieron alrededor de 2000 en Quechultenango y Chilapa de Álvarez, bajo el liderazgo de Celso Ortega Rosas, «La Ardilla».

El grupo comenzó con actividades de secuestro y extorsión y después amplió su presencia a la producción y tráfico de opio, con control en distintos municipios de Guerrero.

«Los Tlacos», en cambio, surgieron de una estructura de policía comunitaria en la Sierra de Guerrero y se constituyeron formalmente en 2017 como brazo armado de la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo.

La confrontación entre ambos grupos escaló en junio de 2022, cuando «Los Tlacos» declararon la guerra a «Los Ardillos».

La disputa se ha extendido desde entonces a otras regiones y actividades, entre ellas el control del transporte público en Chilpancingo y municipios cercanos.