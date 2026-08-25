Una mujer de 49 años fue encontrada sin vida dentro de un domicilio de la calle Garbanzo, en el fraccionamiento Agua Clara, luego de que familiares señalaran que tenían alrededor de dos días sin verla.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir el reporte de una persona inconsciente. En el lugar se entrevistaron con familiares de la mujer, identificada como Rosa, quienes además indicaron que tenía antecedentes de alcoholismo crónico.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil ingresaron para realizar una valoración, pero únicamente pudieron confirmar que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Ante el hallazgo, policías municipales acordonaron y resguardaron el domicilio mientras se notificaba a las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió posteriormente para efectuar el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa de la muerte.