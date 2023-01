Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-Los abogados del Presidente Joe Biden hallaron en su casa de Wilmington, en Delaware, más documentos confidenciales de los que se conocían hasta ahora, reconoció ayer la Casa Blanca.

El abogado de Presidencia Richard Sauber informó que se encontraron cinco páginas más durante una búsqueda en la biblioteca privada de Biden, lo que hace, sumado a la página anunciada el miércoles, hace un total de seis páginas.

La revelación se suma al descubrimiento en diciembre de documentos hallados en el garaje de la residencia en Wilmington y en noviembre de otros en sus antiguas oficinas de Washington durante su etapa como Vicepresidente en el Gobierno de Barack Obama.

El aparente manejo indebido de documentos clasificados está siendo investigado por un ex fiscal federal, Robert Hur, designado como fiscal especial el jueves por el Secretario de Justicia, Merrick Garland.

Sauber dijo ayer que los abogados personales de Biden, que no tenían autorización de acceso a material clasificado, detuvieron su búsqueda después de encontrar la primera página el miércoles. Sauber encontró el material restante el jueves, al tiempo que funcionarios del Departamento de Justicia tomaron posesión de ellos «inmediatamente».

El debate sobre los archivos oficiales de Biden recuerda, pese a muchas diferencias, que el ex Presidente republicano Donald Trump también está en el punto de mira de la justicia por haberse llevado documentos oficiales a su residencia de Florida.

Sauber, sin embargo, se apresuró a decir ayer que los abogados de Biden «actuaron de forma inmediata y voluntaria», mientras que Trump es acusado de haber ocultado archivos.