Hallan Italika robada oculta entre la hierba

Una motocicleta con reporte de robo vigente fue localizada abandonada y oculta entre la hierba a un costado de la carretera federal 110, en dirección a la comunidad Los Parga, frente a la zona de tolerancia.

El hallazgo ocurrió luego de que un ciudadano que circulaba por el lugar detectó la unidad entre la vegetación y solicitó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los policías se trasladaron hasta la terracería señalada, donde encontraron una motocicleta Italika, color gris. Al consultar sus datos en el sistema correspondiente, confirmaron que tenía reporte de robo vigente.

La unidad fue asegurada conforme a los protocolos y posteriormente quedó a disposición de la autoridad ministerial, instancia que continuará con las investigaciones y realizará los trámites correspondientes para que pueda ser devuelta a su legítimo propietario.