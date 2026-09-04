Una motocicleta aparentemente abandonada fue asegurada por policías municipales luego de que detectaran alteraciones en su número de serie, en la zona conocida como Reserva La Trinidad.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el reporte de una unidad abandonada sobre la carretera federal 70.

Al llegar al sitio localizaron una motocicleta Italika gris, sin placa de circulación, por lo que procedieron a revisar sus datos de identificación.

Durante la inspección, los uniformados detectaron que el número de serie presentaba alteraciones, motivo por el cual la unidad fue asegurada.

La motocicleta quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde continuarán las investigaciones para esclarecer su procedencia.