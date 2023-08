Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los restos mutilados de al menos 13 personas fueron localizados dentro de congeladores en un par de casas cateadas por la policía en el Municipio de Poza Rica, informó ayer la Fiscalía de Veracruz.

Verónica Hernández Giadáns, Fiscal de la entidad, dijo que los cuerpos fueron localizados el domingo y que se detuvo a seis personas, pero aún no se sabe la cifra total de víctimas.

Aunque inicialmente trascendió que se trataba de 34 personas, la Fiscalía indicó que aún no se puede establecer una cifra precisa de víctimas.

«Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y/o identidades, carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico.

«Sin embargo, sí se puede aclarar que no se trata de los 34 (…) en los primeros indicios recogidos, lamentablemente, podrían ser 13 cuerpos con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación», dijo Hernández Giadáns.

El primer hallazgo ocurrió en los límites de la Colonia Guadalupe Victoria, en donde vecinos reportaron a servicios de emergencia que un olor putrefacto salía de un domicilio. A su arribo, policías y elementos del Ejército encontraron los restos.

En otro punto cercano, rumbo a un camino que conduce a instalaciones del IMSS y cerca de una fábrica refresquera, se localizaron las hieleras con más partes cercenadas. En este sitio se realizaron las detenciones y arribaron cuatro unidades para el traslado al servicio médico forense.

La Fiscal de Veracruz indicó que iniciaron las carpetas de investigación y que en ella interviene la Dirección General de los Servicios Periciales.

El Gobernador Cuitláhuac García atribuyó los crímenes en Poza Rica a un ajuste de cuentas entre grupos criminales que se pelean la plaza.

Cuestionado en su conferencia mañanera de ayer, el morenista consideró que el caso podría tratarse de una reacción violenta entre bandos delictivos, derivado de arrestos relevantes.

«Hay tranquilidad (en Poza Rica), sin embargo, no queremos que este ajuste de cuentas entre grupos delictivos continúe de esa manera, por lo que estas (6) detenciones inmediatas son muy buenas para mandar la señal de que no les vamos a permitir que queden en impunidad este tipo de acciones.

«Vamos parejo, no es contra un grupo, sino es contra todo aquel que atente en contra de la vida de cualquier persona, independientemente de que si formaba parte de algún grupo o no, de lo que se dedicara», señaló.

Sin mencionar el nombre de grupos criminales, el Gobernador aseguró que ya identificaron a los líderes y que en días pasados detuvieron a dos sujetos identificados como «El Hans» y «El Shrek», luego de intensificar operativos en la región.

«Es una disputa porque entendemos ahí hay un desequilibrio entre todos los grupos porque hemos agarrado a los jefes de plazas, se disputan, hay traiciones entre ellos», detalló.