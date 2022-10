Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Actos de extorsión, robo, abuso de autoridad e incluso vínculos con el crimen organizado han sido detectados en la Guardia Nacional.

Una de cada ocho denuncias por delitos o abusos en contra de elementos de dicho cuerpo son admitidas por la autoridad.

Conforme reportes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la GN, entre 2019 y abril de 2022, fueron registrados 8 mil 656 denuncias, tanto anónimas como de ciudadanos afectados, pero sólo esas mil 135 derivaron en investigaciones. Hasta ahora los elementos sancionados son 9 mil 175, un 1 por ciento de la corporación.

De acuerdo con los reportes, 787 asuntos de corrupción están vinculados a la extorsión por parte de los agentes, 137 a abuso de autoridad, 92 a robo de bienes a la institución, 72 al robo (sin especificar), 58 porque desacreditaron a la institución, 53 por no conducirse con dedicación y disciplina, 31 por solicitud de dádivas, 17 por cohecho, 15 por uso indebido de recursos de la institución y abuso de confianza.

En los casos más graves detectaron a 18 elementos con vínculos con la delincuencia organizada, 10 con enriquecimiento ilícito, 5 por violación a los derechos humanos, 3 por uso de la fuerza letal, 3 por huachicol, 2 por delitos contra la salud, uno por secuestro, uno por contrabando y uno más por violación.

Sin embargo, los agentes también fueron señalados por agresión física o verbal, extravío de bienes de la institución, adeudo institucional, no cumplir órdenes, allanamiento de morada, uso indebido de bienes, daño en propiedad ajena, no cumplir funciones con imparcialidad, fuga de información, permitir que personas ajenas utilicen bienes de la GN, usurpación de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y hasta ingerir bebidas embriagantes.

Por ejemplo, apenas el pasado 14 de septiembre se informó que un elemento de la GN fue acusado de robar mil 800 dólares (unos 36 mil pesos) a un vendedor de autos, lo que desató una trifulca en la carretera Matamoros-San Fernando, en Tamaulipas.

En esa ocasión, unos 40 comerciantes de vehículos llegaron a un retén militar en esa vía para exigir la devolución del dinero, castigo para el agente y el retiro del personal de la GN.

La GN ya sancionó a 9 mil 175 elementos por faltas al régimen disciplinario reportadas entre el 1 enero de 2021 y el 30 de abril de este año.

De ese total de sanciones el 64 por ciento de los efectivos fueron arrestados, el 18 por ciento fue castigado con restricciones, el 17 por ciento tuvo amonestaciones privadas y el 0.7 por ciento amonestaciones públicas.

En tanto la GN indicó que los Consejos Disciplinarios también sancionaron a 21 elementos entre junio de 2019 y abril pasado, por faltas al régimen disciplinario de los cuales 11 requirieron suspensión, 6 cambio de unidad, dos remoción, uno amonestación privada, otro más restricción.