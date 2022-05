Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ahora encabezado por Javier May, encontró decenas de irregularidades en la comercialización de inmuebles propiedad del organismo cometidas durante la gestión de Rogelio Jiménez Pons.

La nueva directora de Comercialización, Mileyli María Wilson, notificó al Órgano Interno de Control (OIC) de 22 casos detectados en el acta de entrega-recepción, entre las que también están contrataciones para exhibiciones y posicionamiento de marca del Tren Maya que no fueron debidamente justificados.

En un oficio, fechado el pasado 10 de mayo, describe que entre las anomalías encontradas está el otorgamiento de prórrogas para el pago de inmuebles sin hacer efectivos los depósitos de seriedad pactados en los contratos, así como aceptar pagos en especie, pese a que no está permitido por la normatividad.

Entre las irregularidades están 12 predios ubicados en La Paz, Litibú, Loreto, Ixtapa, Nopoló y Huatulco reportados como vendidos, pese a que aún no se completa el proceso.

Destaca la venta de 50 hectáreas en el polígono denominado Golden Beach, en Puerto Escondido, Baja California Sur, en donde el ex director de Comercialización, Ricardo Ampudia, otorgó dos prórrogas al desarrollador, además de que pactó un precio de venta de 225 millones de pesos sin contar con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

El oficio también señala que se firmaron con un carácter plurianual y sin cumplir con la normatividad interna contratos para que el Tren Maya figurara en el Pabellón de México en la Exposición Universal de Dubai 2020, se posicionara la marca en otras exposiciones y un estudio para la elaboración de una cartera de proyectos estratégicos.

El OIC emplazó a Ampudia, quien dejó el cargo en marzo, a que explique las irregularidades y, de ser el caso, subsane las observaciones antes de que inicie un proceso de investigación.

