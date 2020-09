Abel Barajas y Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso a cuatro funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), por adjudicar en forma indebida un contrato de alimentos para eventos por 105 millones de pesos, de los que pagaron 15 millones.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó a los funcionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el cual no amerita la prisión preventiva oficiosa, informó la Fiscalía General de la República.

De hecho, el juez les impuso como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y la vigilancia del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, con relación al contrato en controversia.

Los procesados son Bogart Cristóbal Montiel Reyna, director Ejecutivo de Administración; Miguel Ángel Romero Castillo, subdirector de Servicios; José Carlos Ayluardo Leo, director de Recursos Materiales y Servicios; y Alejandro Mauricio Mateos Fernández, subdirector de Adquisiciones.

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), obtuvo vinculación a proceso en contra de cuatro personas integrantes del INE, por su probable responsabilidad en el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades previsto en el artículo 217 Fracción I, Inciso D del Código Penal Federal”, detalló la FGR.

De acuerdo con la dependencia, esta investigación inició por una denuncia del OIC del INE ante esta Fiscalía, debido a una licitación pública que dio origen a un contrato, el cual fue anulado por el mismo OIC, en agosto del 2019.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción llevó el caso ante los tribunales y acreditó ante el juez la probable comisión del delito, dijo la dependencia federal.

Por su parte, el INE informó que ayer tuvo conocimiento del procedimiento abierto en contra de los cuatro funcionarios y aseguró que los mantendrán en su cargo hasta que la autoridad determine si son culpables.

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ante la que el Órgano Interno de Control interpuso la acción, pidió la suspensión de los cuatro funcionarios; el juez no la concedió y otorgó un plazo de seis meses para verificar si las imputaciones tienen lugar. Mientras tanto, priva la presunción de inocencia de los funcionarios como el mismo juez lo señaló en la audiencia.

“El OIC no ha informado si la investigación sobre el caso ha concluido y si hay lugar a alguna responsabilidad administrativa. Continúan en sus labores habituales y, mientras tanto, priva la presunción de inocencia”, apuntó el INE.