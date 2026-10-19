Roberto Leal Diaz Agencia Reforma

Nueva York, Estados Unidos: Una mutación genética podría ayudar a identificar a las pacientes con cáncer de mama metastásico que obtendrían mayores beneficios de un medicamento utilizado contra esta enfermedad.

Investigadores del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), de Nueva York, encontraron que las mujeres cuyos tumores presentan mutaciones en el gen ERBB2 obtuvieron un beneficio más prolongado del medicamento trastuzumab deruxtecán, conocido comercialmente como Enhertu.

El estudio, difundido por la institución y publicado en la revista científica Clinical Cancer Research, analizó a 272 mujeres con cáncer de mama metastásico cuyos tumores no presentaban niveles elevados de la proteína HER2.

Todas habían recibido tratamiento con trastuzumab deruxtecán, un medicamento que combina un anticuerpo dirigido contra las células cancerosas con un agente de quimioterapia.

Los investigadores encontraron que aproximadamente el 7 por ciento de las pacientes presentaba mutaciones en ERBB2, gen que contiene las instrucciones para producir la proteína HER2.

En ese grupo, el beneficio del tratamiento se prolongó alrededor de 11 meses, frente a 6.2 meses entre las mujeres cuyos tumores no presentaban la mutación.

La diferencia sugiere que el análisis genético podría identificar a pacientes con mayores posibilidades de beneficiarse del medicamento, incluso cuando sus tumores no muestran concentraciones elevadas de HER2.

Hasta ahora, la selección de pacientes para recibir trastuzumab deruxtecán se ha basado principalmente en la cantidad de proteína HER2 presente en la superficie de las células tumorales.

Inicialmente, el medicamento fue aprobado para pacientes con niveles elevados de esta proteína, pero posteriormente su uso se amplió a determinados grupos con concentraciones menores.

Hacia tratamientos más precisos

El estudio, realizado por un equipo que incluyó a los oncólogos Joshua Drago, Nicholas Mai y Sarat Chandarlapaty, encontró que las mutaciones en ERBB2 podrían constituir otro indicador importante de respuesta al tratamiento.

Para comprender el mecanismo, los científicos realizaron experimentos de laboratorio con células de cáncer de mama.

Descubrieron que aquellas que presentaban la mutación incorporaban el medicamento con mayor rapidez y eran destruidas de manera más eficiente, incluso cuando tenían la misma cantidad de proteína HER2 en su superficie que otras células.

Los resultados sugieren que las pruebas convencionales utilizadas para determinar los niveles de HER2 podrían pasar por alto a un grupo de pacientes especialmente sensibles al tratamiento.

De acuerdo con los investigadores, el hallazgo refuerza la importancia de realizar estudios genéticos de los tumores en pacientes con cáncer metastásico, con el propósito de seleccionar tratamientos de manera más precisa.

Sin embargo, los resultados no significan que todas las mujeres con mutaciones en ERBB2 responderán de la misma manera, ni que el medicamento sea adecuado para cualquier tipo de cáncer de mama.

Los científicos consideran que incorporar información genética a las decisiones terapéuticas podría ampliar las posibilidades de la medicina personalizada y ayudar a identificar qué pacientes tienen mayores probabilidades de beneficiarse de determinados medicamentos.