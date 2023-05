Benito Jiménez Agencia Reforma

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- Informantes del crimen organizado hacen «halconeo» en las narices de militares e interrogan a visitantes que usan incluso los taxis del aeropuerto.

REFORMA constató que los usuarios son orillados con la anuencia de los taxistas.

«¡Van a pararnos, van a pararnos!», advirtió el conductor del taxi cuando observó que de la rampa de uno de los negocios industriales ubicados sobre bulevar Aeropuerto, salió un Fusion Ford rojo con vidrios polarizados.

«¿Quiénes son?, se le preguntó al taxista.

«Son de la maña», soltó.

-¿Y si no te detienes?, se le planteó al conductor.

«Me siguen y me chingan».

«Si te preguntan a qué vienes diles que tienes tu visa, que tienes documentos», recomendó el taxista mientras se orillaba.

El sujeto, de tatuajes en brazos, delgado y de unos 22 años, habló por celular, se acercó al taxi y cuestionó: «¿Motivo de su visita? ¿A qué viene a Nuevo Laredo?».

– A la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se le respondió el sábado pasado.

«Ah, ok, ok», dijo.

El taxista confirmó que los halcones hacen esas intercepciones ilegales pese que el aeropuerto luce reforzado por elementos del Ejército y de Migración.

«Si ven que eres migrante te siguen, depende de cómo te vean, así ellos le reportan a sus jefes», contó.