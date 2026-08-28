El presidente municipal Leo Montañez encabezó un sobrevuelo de vigilancia a bordo del helicóptero Halcón 1, como parte de los operativos que realiza la Policía Municipal para supervisar desde el aire las calles y avenidas de Aguascalientes.

El recorrido comenzó en el Helipuerto Bicentenario, instalación certificada por la Agencia Federal de Aviación Civil. Desde ese punto, la aeronave despega para efectuar tareas preventivas y apoyar los servicios de seguridad y emergencia en la capital.

Leo Montañez explicó que la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes lleva a cabo dos sobrevuelos cada día. Los recorridos permiten observar el movimiento de la ciudad y verificar que las actividades se desarrollen en orden.

El Halcón 1 es un helicóptero Bell 206 que, además de las labores de vigilancia, participa en operaciones de búsqueda y salvamento. También interviene en las acciones del Plan DN-III para reforzar la atención a la población.

Entre sus funciones se encuentra el traslado de personas heridas que requieren atención médica. Asimismo, la unidad aérea ha sido utilizada para transportar órganos destinados a cirugías de trasplante entre Aguascalientes y otras ciudades.

Como parte de este apoyo, para el jueves 27 de agosto se programó un vuelo a Guadalajara con el propósito de recoger un órgano y trasladarlo a Aguascalientes para una intervención quirúrgica. Concluida la misión, la aeronave retomaría sus operaciones habituales de vigilancia.

El presidente municipal destacó que el helicóptero amplía la capacidad de respuesta de la corporación y cumple distintas funciones de auxilio. Indicó que los sobrevuelos forman parte del trabajo permanente de la Policía Municipal para proteger a las familias y mantener presencia preventiva desde el aire.