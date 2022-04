Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

Los canales de YouTube de artistas como Justin Bieber, Drake, Eminem, que tienen un total de 145.9 millones de suscriptores, al parecer fueron hackeados la madrugada de este martes.

Otros artistas que se vieron afectados por esta acción incluyen a Taylor Swift, Ariana Grande, Harry Styles, Kanye West, Travis Scott, The Weeknd, Lil Nas X y Michael Jackson.

De acuerdo con varios medios internacionales, varios perfiles de alto perfil mostraron videos extraños cargados en sus canales, mismos que desde entonces se han eliminado.

Uno de los videos subidos a estas páginas se titulaba «Justin Bieber – Free Paco Sanz (ft. Will Smith, Chris Rock, Skinny flex & Los Pelaos)», de acuerdo con el portal Daily Mail.

Paco Sanz es un delincuente español que estafó a miles de personas fingiendo tener una enfermedad terminal y actualmente se encuentra en prisión. El video publicado mostraba a Sanz sosteniendo una guitarra y cantando en español.

Otro video, que se publicó en la página de YouTube de Harry Styles, se titulaba «Daddy Yankee: LA VELOCIDAD ES LA MEJOR HACKEADA POR @LOSPELAOSBRO EN TWITTER».

Este clip mostraba a un grupo de hombres con sudaderas con capucha con la palabra «velocidad», bailando una versión adaptada de «Hit the Road Jack», según otros portales.

El dueño anónimo de la cuenta de Twitter @lospelaosbro afirmó que él era el responsable de los ataques y pidió sugerencias sobre a quién piratear a continuación. Y, si bien se desconoce la identidad detrás de la cuenta de Twitter, esta publicaba fotos de lo que parece ser Paco Sanz. El perfil se creó hace unos días y ya ha acumulado más de nueve mil 700 seguidores.

Los fans de los artistas denunciaron de inmediato los problemas a la plataforma de videos.

