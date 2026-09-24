Hacienda Nueva dice adiós a la terracería

El Municipio de Aguascalientes inició la modernización y rehabilitación de la calle San Juan Diego, en la comunidad Hacienda Nueva, donde se sustituirá la terracería por pavimento de concreto hidráulico y se renovarán los servicios básicos.

El presidente municipal, Leo Montañez, informó que la obra contempla una superficie aproximada de 368.94 metros cuadrados y una inversión de 1 millón 477 mil 289 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Los trabajos incluyen la excavación y preparación de la subbase para posteriormente colocar concreto hidráulico, con el objetivo de facilitar el tránsito de peatones, ciclistas y automovilistas.

Además, se rehabilitarán las redes de agua potable y alcantarillado mediante la instalación de nuevas tuberías, tomas y descargas domiciliarias. El proyecto incorpora también infraestructura para alumbrado público, a fin de mejorar la visibilidad nocturna y las condiciones de movilidad para las familias de Hacienda Nueva.