Las nuevas restricciones a las deducciones fiscales podrían poner en riesgo la permanencia de empresas comercializadoras de automóviles y otros negocios que operan con márgenes reducidos de utilidad, advirtió Francisco Gustavo Luna Meza, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, al señalar que algunas compañías podrían terminar pagando impuestos sobre ganancias que en realidad no obtienen.

La advertencia coincide con la preocupación de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que alertó sobre el riesgo de cierre de miles de agencias automotrices en el país y la posible pérdida de empleos debido a las disposiciones de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Luna Meza explicó que existen industrias y sectores comerciales cuyos márgenes netos de utilidad se ubican entre el 1.5 y el 2%, por lo que establecer restricciones a sus deducciones podría alterar sus resultados financieros y comprometer la continuidad de sus operaciones.

Señaló que las empresas dedicadas a la comercialización son particularmente vulnerables a este tipo de disposiciones, debido a que sus ganancias suelen ser menores que las de aquellas que fabrican los productos. Como ejemplo, mencionó a las distribuidoras de automóviles, cuyo negocio consiste principalmente en comprar y vender unidades, con márgenes de rentabilidad reducidos. También identificó posibles afectaciones para las armadoras y las estaciones de servicio.

Al respecto, consideró que las autoridades federales deben revisar las disposiciones y evitar que las limitaciones a las deducciones se apliquen indiscriminadamente a todos los sectores económicos. Subrayó que las empresas comercializadoras tienen características financieras distintas a las de las compañías productoras, por lo que establecer las mismas condiciones fiscales sin considerar sus márgenes reales de rentabilidad podría generar consecuencias para su estabilidad económica.