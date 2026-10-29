Paquete económico federal de 2027 para contribuyentes con ingresos superiores a 50 millones de pesos, podrían generar un efecto en cascada sobre empresas más pequeñas, advirtió José Barba Calvillo, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Aguascalientes.

Señaló que las modificaciones aprobadas no representan un aumento directo en las tasas impositivas, pero sí establecen limitaciones que pueden comprometer la liquidez de las empresas e incrementar sus cargas administrativas, en un contexto económico complicado.

Explicó que las nuevas disposiciones limitan al 96.67% la deducibilidad de los gastos, mientras que el porcentaje restante podrá aplicarse durante los siguientes 20 años.

Añadió que, cuando una empresa registre pérdidas fiscales, solo podrá utilizar hasta el 50% de estas para compensar sus ingresos, por lo que el remanente deberá amortizarse en ejercicios posteriores.

Entre los cambios favorables, destacó la ampliación de los límites de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Para las personas físicas, el tope aumenta de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para las personas morales pasa de 35 a 50 millones de pesos. En ambos casos, la incorporación al esquema será optativa, de acuerdo con las condiciones de cada contribuyente.

Ante la posible entrada en vigor de las disposiciones el próximo 1 de enero, Barba Calvillo llamó a las empresas a fortalecer su planeación fiscal y buscar asesoría especializada para anticipar sus efectos y evaluar las alternativas legales disponibles.