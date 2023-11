En la colaboración previa, https://www.heraldo.mx/hacia-un-plan-de-gobierno-2024-2030-i-iii/, comenzamos el análisis económico de la plataforma presentada por la candidata del Frente Amplio por México. Continuemos con el mismo.

2.- Desarrollar la infraestructura necesaria para que México pueda crecer con eficiencia y bienestar.

La inversión, tanto pública como privada, ha venido contrayéndose en los últimos años, particularmente en los últimos cinco. Al cierre del año pasado, la inversión total en el país representó cerca del 21% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad contrasta con el 33% que se observa en economías similares a nuestro país.

Desde antes de comenzar esta administración, el Gobierno ya daba señales equivocadas a los mercados financieros, así como a los inversionistas que buscan colocar sus capitales. La decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, representó una decisión que marcó un parteaguas para nuestro país. Como si esto no fuera suficiente, ya en funciones y buscando dar otro golpe sobre la mesa, el Gobierno también echó para atrás la puesta en marcha de la empresa Constellation Brands, líder en fabricación de cerveza, argumentando irregularidades en su proceso de instauración en Mexicali.

Este acumulado de cancelaciones, no provocó más que incertidumbre para el mundo entero. Esto no ocasiona más que la Inversión Extranjera se restringa y no llegue en los mínimos que necesitamos como país, para continuar creciendo. La constante descalificación por el titular del Ejecutivo a los diversos organismos internacionales que hacen alusión al tema, es cosa de todos los días.

Como si esto no fuera suficiente, para el Paquete Económico 2024, se espera un gasto en inversión, 11% menor, en términos reales, al ejecutado en el presente año. El considerable ajuste en este rubro de gasto, bajo el contexto del fenómeno de nearshoring, puede resultar en una menor atracción de empresas que potencialmente busquen trasladar sus operaciones a nuestro país.

La implementación de un organismo encargado de evaluar la rentabilidad de los proyectos ejecutados por el Gobierno, puede ayudar a dar certidumbre al sinfín de inversionistas que son atraídos por nuestro país.

3.- Vivienda adecuada y crecimiento urbano integral para un México más competitivo.

Como es bien conocido, un desarrollo urbano eficiente ayuda a generar sociedades más justas y prósperas, ya que es allí donde se concentra la mayor población; por eso, las grandes transformaciones sociales y tecnológicas descansan en las mismas.

La población urbana mundial ha crecido de sólo 750 millones en 1950, lo que representaba sólo el 31% de la población total, a poco más de 4 mil millones en 2018 (55% de la población total). Para dentro de tan sólo siete años, se espera que el 60% de la población mundial se desenvuelva en metrópolis de distintas envergaduras.

Si bien la mayoría de los principales polos económicos todavía se encuentran en economías avanzadas, el centro de la actividad económica se está moviendo hacia los mercados emergentes y en desarrollo. Aquí es donde nuestro país debe aprovechar la oportunidad que se le presenta.

Se estima que, para atender la formación de hogares, así como impactar el rezago habitacional de vivienda nueva, deberíamos producir cada año alrededor de un millón de viviendas.

Las condiciones actuales y la oportunidad para generar mejores ciudades y viviendas, implican la ampliación de la cobertura, desarrollo de las cadenas de valor y expansión en el tamaño del mercado habitacional e hipotecario.

OVERTIME

Este pasado domingo, se concretó lo que los mercados financieros ya venían descontando días previos, una victoria por parte del “outsider” Javier Milei para constituirse como el nuevo presidente en Argentina. El mayor reto será rescatar al país de una crisis marcada por una inflación que despunta más del 140% y un índice de pobreza que ronda el 40%. Interesantes resultan las primeras propuestas económicas para enderezar el barco. Ya hablaremos al respecto.

@GmrMunoz