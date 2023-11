La candidata a la Presidencia de la República por parte del Frente Amplio por México publicó las directrices mediante las cuales tiene pensado, en caso de ser la vencedora, llevar las riendas de nuestro país. A través del documento «Hacia un programa de Gobierno 2024-2030», la exsenadora Xóchitl Gálvez, en coordinación con su equipo de campaña, denota las principales dolencias del país, así como un plan de ataque en vías de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

El extenso documento revisa tópicos que van desde educación, cultura, salud hasta temas relacionados con seguridad, medio ambiente, agua y energía. De igual forma, y siendo el tema que nos compete, existe un apartado sobre el desarrollo de la economía en los últimos años, así como los retos a los que nos enfrentaremos. Indaguemos, durante tres colaboraciones, el contenido del mismo.

En las últimas décadas, la economía de nuestro país ha tenido un desarrollo económico que le ha sido insuficiente para poder desterrar dilaciones históricas de pobreza y marginación. Hemos crecido en los últimos 30 años, 2.3 por ciento, que en términos per cápita implica menos del uno por ciento en promedio anual. Tan sólo en este sexenio, se espera un crecimiento per cápita cercano a cero; básicamente un estancamiento de la economía.

Si bien es cierto que se han presentado choques externos e internos, que han ocasionado que las condiciones no sean tan favorables en sendas de concretar mejores números, gran parte de la razón de esto descansa en una política pública errática. Un ambiente falto de estímulos que provoquen mayores indicios de inversión, tanto pública como privada; así como la falta de un Estado de Derecho sólido, confiable y justo, han alejado capitales de nuestro país.

De igual forma, la inversión pública en los últimos años ha carecido de rentabilidad. Los ya famosos proyectos insignia de la actual administración no sólo no son rentables, sino que han costado más del doble de lo presupuestado. Como si esto no fuera suficiente, ninguno de ellos está siendo productivo para el Estado, a pesar de que sea rentable o no, esto ya que el comienzo de operaciones ha sido constantemente postergado.

Ante esta preocupante situación, la candidata de oposición plantea una serie de propuestas (5) que buscarán mitigar los rezagos que vivimos y generar mejores condiciones de vida para todo el país.

1.- Formular la nueva agenda de crecimiento y desarrollo anclada en la productividad y la inclusión.

Con base en los supuestos de ocupación y empleo, el requerimiento de creación de empleo por año será de cerca de 3.6 millones de plazas en el periodo de 2020-2025. Esto luce muy poco probable con el rumbo que llevamos en la actualidad.

La informalidad continúa siendo un pesado lastre para la productividad nacional. Por décadas, nuestro país la ha enfrentado sin tener resultados efectivos; inclusive, con el paso de los años, este problema ha venido agravándose.

Al cierre del año anterior, los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE eran sólo 24.5 millones de personas, mientras que la población total ocupada alcanzó 59 millones. Esto quiere decir que casi el 60 por ciento de la población ocupada es informal.

Los altos costos de la formalidad en nuestro país han orillado a un sinfín de empresas a buscar otras alternativas que permitan aumentar su productividad; la cual, dicho sea de paso, durante el periodo 1990 y 2019, ha tenido un incremento negativo de 0.48 por ciento anual.

La propuesta que busca eliminar el costo de la formalidad y la distinción entre «formal e informal» pudiera ser la piedra angular para lograr mejores condiciones que propicien el crecimiento económico en nuestro país.

La oportunidad que nos presenta la relocalización de empresas, de la mano con modelos flexibles de contratación de personal dentro de la legalidad, representa a mediano plazo los cimientos que necesitamos para abatir los males que nos persiguen desde hace décadas.

OVERTIME

El lunes pasado, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, que prevé un gasto público histórico de más de 9 billones de pesos, fue avalado en lo general con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención. El considerable aumento en programas clientelares, así como en los proyectos insignia, que no han producido absolutamente nada durante toda la administración, representa un fuerte riesgo para la próxima inquilina de Los Pinos. Un daño que pagaremos todos los mexicanos, por años.

@GmrMunoz