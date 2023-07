El modelo de Administradoras de Fondos para el Retiro, establecido a partir de 1997, no garantizaba que un trabajador retirado pudiera vivir una vejez digna, afirmó el presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández.

Fue la iniciativa privada, y no el gobierno, la que se percató de que el retiro para los trabajadores bajo el nuevo régimen de pensiones afectaría a los próximos trabajadores a retirarse mediante el ahorro a través de una Afore, enfatizó.

Desde el pasado 1 de enero de 2023, entró en vigor el incremento gradual y progresivo, de acuerdo al salario del trabajador, de las aportaciones patronales a los ramos de Cesantía y Vejez, que alcanzarán su nivel máximo en el año 2030.

Este ajuste se deriva de las reformas efectuadas a la Ley General del IMSS y la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones en el año 2020, para incrementar poco a poco la aportación patronal del 6.5% al 15% del salario base de cotización.

Ávila Hernández señaló que la dirigencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, impulsó la cultura del salario digno y condiciones laborales dignas, así como las adecuaciones a la ley de pensiones.

Manifestó que Coparmex buscó la alternativa de que se elevaran las aportaciones patronales de manera paulatina y se incluyera un fondo público, cuando la propuesta del gobierno federal era elevar las aportaciones de un sólo golpe y aumentar exclusivamente las aportaciones a los empresarios.

«En un principio, se pensaba desde el gobierno en cargar la mano solamente a los empresarios, quienes naturalmente somos agentes de cambio social, pero se logró implementar una propuesta en la que todos ganamos», agregó.

El empresariado reconoció que no era suficiente el dinero que se destinaba a las pensiones, pero se estableció un mecanismo firme para que las empresas pudieran ajustar en sus finanzas esta nueva obligación.

Tome nota de los siguientes pasos

En la ruta crítica…

· Comience el proceso de papeleo con 2 años de anticipación; le evitará tomar decisiones apresuradas que puedan comprometer su futura estabilidad económica.

· Examine las Afore, considerando las recientes modificaciones por la implementación de las Sociedades de Inversión Especializadas para el Retiro (Siefore) generacionales e identifique en cuál de estas está situada su inversión.

· Las Siefore son vehículos financieros en los que se invierten los recursos de las Afores para garantizar el crecimiento y protección de los fondos de retiro, se dividen en categorías por edad y el perfil del trabajador diseñadas para las distintas generaciones de trabajadores.

· Procure no cambiar de Afore, a no ser que el rendimiento proporcionado sea notoriamente bajo. En tal caso se sugiere un cambio anual, pero sin perder de vista que la estabilidad es un aspecto crucial al elegir una Afore.

· El objetivo del nuevo sistema de Afores es generar mayores rendimientos mediante inversiones a largo plazo. En el pasado, las personas solían cambiar con frecuencia de Afore, impidiendo un correcto rendimiento del capital.

· Condusef ayuda a resolver problemas relacionados con las Afores. Si los usuarios detectan errores en su cuenta, pueden dirigirse a las oficinas ubicadas en Madero 322, zona Centro para recibir asistencia y orientación.

· Es conveniente que los trabajadores hagan aportaciones voluntarias a su cuenta individual que les permitan acumular un monto significativo para su jubilación, lo que se traducirá en una mejor pensión adecuada. El monto mínimo es de 100 pesos mensuales.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las Afores más rentables son:

· Profuturo con un 89.9%

· Sura con 76.3%

· XXI Banorte con 70.2%

· Coppel con 70.6%

· Citibanamex con 68.1%

· Invercap con 67.5%.