Víctor Hugo Granados Zapata

Recientemente tuvimos la visita de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, en nuestra entidad. Fue recibida por la gobernadora Tere Jiménez y la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez, quienes afirmaron que se establecieron acuerdos para impulsar mejoras en el sector educativo a nivel local, específicamente en lo concerniente con los profesores de inglés (PRONI) y el combate al abandono escolar. Más allá de la coyuntura política, para llevar una buena gestión en materia educativa es necesario trabajar en conjunto con todos los niveles de Gobierno, al final del día gran parte de los recursos públicos (en general) destinados a la educación pública provienen de la Federación, tanto para la implementación de la política educativa federal y el sector magisterial (pago de nómina, basificaciones, etc.). Esta noticia pudiera ser, a primera vista, un buen augurio para la administración entrante y en beneficio de la comunidad, sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones al respecto.

Como bien lo señalaba Pablo Latapí en su libro La SEP por dentro, el trabajo de los titulares de la SEP, en mayor medida, es afianzar las relaciones políticas con el presidente y las fuerzas políticas para garantizar la estabilidad de los programas educativos (Latapí, 2004), pero con el contexto actual, resaltan diferentes aristas que valen la pena mencionar, específicamente cómo se daría la relación del Gobierno del Estado y la política educativa de la 4T. Como lo he precisado en múltiples ocasiones, la estrategia de masificar las becas y apoyos no condicionados, así como la eliminación de programas clave para el combate de la Brecha Educativa y el rezago, han sido decisiones desastrosas orquestadas desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y MORENA en todo el Congreso de la Unión. La falta de evaluaciones por parte del Gobierno Federal sobre el estado de la educación en los últimos cuatro años, la reforma improvisada al marco curricular y planes de estudio, la falta de apoyos en capacitación docente, etc.; traen consigo un panorama de incertidumbre que no debemos ignorar, tan es así que ex funcionarios de la actual administración federal como Gilberto Guevara Niebla (ex subsecretario de educación y experto en materia educativa) han denominado a este periodo como el “obscurantismo educativo”, dado que la estrategia actual de la SEP consiste en aplicar, estrictamente, las instrucciones que vengan de presidencia y garantizar la ejecución de los programas “del bienestar” (Becas y Universidades Benito Juárez García), absorbiendo el presupuesto que solía ser destinado a otros programas como PROSPERA o Escuelas de Tiempo Completo y evitar las evaluaciones.

Por ello, una segunda lectura que podemos dar sobre este encuentro pudiera ser en un sentido negativo, ¿qué impacto tendría este nuevo compromiso en homologar dichas estrategias a un plano local? Asimismo, también es necesario tomar en cuenta que la administración estatal entrante ha sido clara en cuanto a las prioridades en materia educativa, resaltando sobre todo el apoyo a jóvenes emprendedores, programas de movilidad, impulso a la infraestructura educativa y la ampliación de redes de colaboración entre universidades estatales. En este sentido, pudiéramos advertir que no hay una similitud entre la política educativa estatal y la federal, lo cual nos devuelve a la pregunta inicial ¿hacia dónde puede encaminarse dicha colaboración? (sin tomar en cuenta aspectos técnicos/presupuestales en materia de pago de nómina y apoyos federales).

Mientras que la atención de las autoridades educativas estatales se encuentra en hacer redes de apoyo entre el Estado y la Federación, se apartan de un factor clave para la mejora continua del sector educativo hidrocálido: el Congreso Local y el Poder Judicial del Estado. Las últimas legislaturas han tenido un historial desafortunado en materia educativa, desde la aprobación del PIN Parental hace dos años (una aberración en términos constitucionales y de Derechos Humanos) hasta la propuesta de violentar la autonomía universitaria en 2019 (contraviniendo lo que establece el Artículo 3° Constitucional en su fracción VII), nuestro Congreso no ha tenido buenas ideas en esta materia y se ha visto un compromiso casi nulo por mejorar este ámbito (salvo algunas excepciones con la actual legislatura). Es vital que, más allá de generar acuerdos con la Federación, el Gobierno del Estado se enfoque en consolidar un trabajo constante en pro de una mejora regulatoria en el sector educativo, impulsando iniciativas ante el Congreso local congruentes con el entorno actual, buscando una mayor inclusión en términos económicos y sociales de los diferentes sectores de la población y ampliando la garantía del derecho a la educación en nuestra entidad.

Asimismo, es importante que se indague la posibilidad de generar nuevos compromisos con el Poder Judicial y el papel que tienen los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Existen casos que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Amparo Directo 35/2014, en el cual la Primera Sala resolvió a favor de un alumno menor de edad que padecía de trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que demandaba daños a su escuela, debido a que sufría de acoso escolar y las autoridades educativas no garantizaron las medidas necesarias para asegurar su seguridad y desarrollo integral dentro de las instalaciones; este caso pasó primero por un juicio civil, donde el tribunal decidió absolver a la escuela porque la familia del menor no corroboró que las autoridades escolares no cumplieron con su deber, mientras que la Corte argumentó que quienes tienen la carga probatoria en estos casos deberían ser las escuelas y no la parte afectada. La propuesta entonces sería buscar un mayor compromiso por parte de la administración de justicia local en adoptar los criterios actuales en materia de derecho a la educación y la infancia (precedentes judiciales), cuando dichos asuntos se presenten en estas instancias.

En síntesis, es necesario que el Poder Ejecutivo Estatal busque una mayor cercanía con las autoridades federales para mejorar el sector educativo, sin embargo, es aún más importante que redoblen esfuerzos en mejorar el trabajo en conjunto con sus dos poderes vecinos. Si el objetivo es garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes hidrocálidos, es crucial que se adentren en una innovación estatal, identificar áreas de oportunidad y colaboración dentro de la entidad y (con voluntad política) encontrar caminos que nos conduzcan a un mejor porvenir en materia educativa.