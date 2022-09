CDMX.- Son tan bajas las posibilidades de que tres sismos de más de 7 grados sucedan el 19 de septiembre, que algunos famosos echaron mano del pensamiento mágico para explicar la coincidencia, y la teoría más popular fue que las personas lo invocan.

«Yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacer simulacros, atraen la energía! Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros se jala esa energía!», tuiteó José Ron, protagonista de telenovelas como ‘La Desalmada’ y ‘Ringo, la Pelea de su Vida’, tras el temblor de ayer.

Lambda García opinó en Twitter que habría que parar con los simulacros del 19 de septiembre porque todos comprenden cómo actuar ese día y Ariadne Díaz subió a sus historias de Instagram reflexiones sobre el poder de atracción.

«Qué fuerte el poder de manifestación que tenemos los mexicanos. O me explican por qué siempre cuando hay simulacro…», escribió la cantante Fey en Twitter.

La actriz Aislinn Derbez subió una encuesta a Instagram para conocer si sus seguidores creían que fue una señal de poder mental colectivo, una prueba de fe de Dios o una coincidencia. (Con información de Mauricio Angel. Staff/Agencia Reforma)