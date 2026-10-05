CDMX. – Phil Collins dejó atrás el resentimiento que mantuvo durante más de dos décadas con Paul McCartney, luego de que ambos hablaran por teléfono y se reconciliaran por un desencuentro ocurrido en 2002.

Durante una entrevista con Piers Morgan Uncensored, el músico de Genesis recordó que el episodio ocurrió durante los ensayos del Concierto del Jubileo de la Reina en el Palacio de Buckingham.

Collins llevó una primera edición del libro sobre The Beatles escrito por Hunter Davies para que McCartney se la firmara, pues era un objeto de gran valor para él como admirador del grupo.

El músico relató que McCartney accedió al autógrafo, aunque hizo un comentario a su entonces esposa, Heather Mills, que le molestó. El ex Beatle se refirió a Collins como un gran admirador del grupo y dijo: “¿Y nuestro pequeño Phil?”.

“Le di más importancia de la que él pretendía”, reconoció Collins.

En 2016, mientras promocionaba sus memorias, Collins relató públicamente la anécdota. Tras conocer sus declaraciones, McCartney le envió un correo electrónico para aclarar lo ocurrido, pero Collins decidió no responder.

A principios de este año, McCartney volvió a comunicarse con Collins después de enterarse de que el baterista contactaba a otros músicos para solicitar objetos destinados a una subasta benéfica.

Durante la llamada, ambos abordaron el conflicto. Collins reconoció que lamentaba haber hecho pública la historia y finalmente aclararon el malentendido que había deteriorado su relación durante más de dos décadas.