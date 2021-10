Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las quiebras de Banco Famsa y Accendo Banco pasarán a la historia por haberse dado una tras otra en menos de año y medio, un hecho no visto en la última década.

Desde 2014, sólo se había registrado una revocación, la de Banco Bicentenario, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le quitó la licencia para operar en julio de ese año.

De acuerdo con los registros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), quien se ha desempeñado como liquidador, síndico o liquidador judicial de diversos bancos, no se habían tenido casos consecutivos como los de Famsa y Accendo en los últimos 10 años.

El último caso, el de Banco Bicentenario, fue por el constante deterioro de sus indicadores financieros, diversas irregularidades en el registro contable de la cartera de crédito y sobre la calidad de las garantías que no mostraron el verdadero nivel de deterioro de su cartera, por lo que se le revocó su autorización para operar.

«Ya llevamos en poco tiempo dos casos de instituciones bancarias que han entrado en crisis y que han desaparecido. Antes de que pasara el caso de Famsa no había un caso en los últimos 10 años donde se hubiera revocado la autorización a un banco y entrara en proceso de liquidación por las circunstancias en las que cayó», destacó Carlos Olvera, socio experto en Reestructuraciones y Concursos Mercantiles de Santamarina y Steta.

Además, con Famsa y Accendo se están aplicando dos quiebras en un marco legal relativamente actualizado, por la reforma financiera que promovió ajustes para aplicar procedimientos más expeditos para el tratamiento de bancos insolventes, añadió Sergio Chagoya, socio experto en Intermediación Financiera de la firma.

En 2020, el año más crítico de la pandemia por Covid-19, diversos especialistas advirtieron la quiebra de bancos pequeños en el País. Ya van dos.

El 30 de junio de 2020 Banco Ahorro Famsa perdió su licencia por gestiones de riesgos inapropiadas, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios, indebidos en dichas operaciones, y recurrentes incumplimientos regulatorios a diversas disposiciones normativas desde 2016.

Famsa tenía 580 mil 774 ahorradores con saldo en sus cuentas cuando se le revocó su autorización en 2020.

El 28 de septiembre de 2021, la CNBV revocó a Accendo Banco su autorización para operar como institución de banca múltiple porque su Índice de Capitalización (Icap) y sus niveles de coeficiente de cobertura de liquidez ya estaban por debajo de los niveles mínimos regulatorios.