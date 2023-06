Son el retrato de la necesidad social y, seguramente, del fracaso de las relaciones humanas y de las políticas en favor de los vulnerables. Aunque suman cientos, quizá miles, andan solos; caminan por las calles, descansan en cualquier punto, sin importar si obstruyen el paso, el camellón o alguna puerta. Su aspecto poco higiénico repele a los de su especie y, si acaso, se hacen acompañar de alguna mascota, igual de desaseada.

Han hecho de la calle su casa y por ella transitan de día y de noche, solitarios y, podría asegurarse, sin rumbo. No obstante, detrás de cada uno debe haber una historia con elementos que derivaron en su situación actual, una familia que puede ver o no, que quiere verlos, o no, y escasas acciones sociales u oficiales que sirvan en los hechos para cambiar su realidad por una mejor.

Les llaman indigentes o menesterosos; son aquellos a quienes el Gobierno no convence, la gente rehúye y las calles albergan. Son parte de nosotros, los de Aguascalientes, pero a distancia, sin palabras ni miradas, sólo el de reojo que reconoce su mal aspecto y el momento adecuado para evitarlos.