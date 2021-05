Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se convirtió en una discusión sobre los desaciertos del Ejecutivo federal y de Morena.

Lo que era un tema jurídico, desató un debate en la Cámara de Diputados sobre los motivos electorales del desafuero y los comparativos de logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acusado de defraudación fiscal equiparable, por no enterar poco más de 6 millones de pesos al erario, Francisco García Cabeza de Vaca perdió el fuero con una votación de 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

Al pedir la suspensión del desafuero, el panista José Elías Lixa señaló que era una vergüenza el show del desafuero.

“Cómo se ha descompuesto esta frase y cómo vergonzosamente se están convirtiendo en lo que tanto criticaron. Dejaron de optar por los procesos de justicia que nos obliga la Constitución, para montar este vergonzoso circo mediático y nulificación de las instituciones.

“Han decidido utilizar la justicia para ayudar a sus amigos, pero para perseguir a sus opositores”, condenó.

Reclamó a Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, por olvidar su lado democrático para convertirse en el director del circo.

“¿En qué momento renunciaste a tu discurso de perseguido, para articularte como un siniestro persecutor? ¿Qué intereses inconfesables motivan esta atrocidad?”, cuestionó al diputado Gómez.

El legislador de Morena sólo respondió que él defendió a López Obrador en su desafuero cuando querían evitar que fuera candidato presidencial

“No, no hemos cambiado de punto de vista, pero tampoco estamos aquí para hacer tapadera de políticos inescrupulosos, jamás lo haremos”, expuso, mientras diputados de Morena gritaban “cómplices” a los del PAN y éstos respondían “paleros”.

Juan Carlos Romero Hicks afirmó que, el Presidente de la República, “con el virus del odio y la soberbia” encabezó una ofensiva ilegal, vulnerando el debido proceso, con una burda intención de impactar en la contienda electoral que ya está en marcha.

“Si fuera real su compromiso en contra de la corrupción ya hubiéramos visto otros casos resueltos, el de Pío, el de las obras, las concesiones, los compadres, los primos, los cuñados y las nueras.

“No, compañeros, no es el combate a la corrupción lo que mueve a este dictamen, es la urgencia de incrementar distractores ante la tragedia que lamentablemente sufrimos en el país”, expuso, al tiempo de que los diputados de Morena seguían con gritos, como “gobernadores narcos” y “narco panista”.

El petista Gerardo Fernández Noroña manifestó que no se podía comparar el desafuero de López Obrador con el de García Cabeza de Vaca.

“Yo les recuerdo que a Al Capone no lo metieron a la cárcel por ser el líder del crimen organizado en Estados Unidos, nunca se lo pudieron probar. Lo metieron a la cárcel por la evasión de impuestos, ahí fue donde lo agarraron, se le olvidó esta lección histórica al hoy Gobernador de Tamaulipas.

“Así es que son dos casos diametralmente diferentes”.

La diputada de Acción Nacional Adriana Dávila Fernández manifestó que lo de López Obrador es venganza contra el Gobernador panista, porque éste le reclamó los resultados en seguridad en la entidad y en toda la República.

“Con los suyos, López Obrador, a pesar de las múltiples pruebas que ahí sí existen y que han sido públicas, se convierte en el defensor de oficio, el gabinete debería llamarse ahora AMLO Babá y su cueva de ladrones.

“Las denuncias de violación y pederastia, según ellos, son inventos de la mafia del poder. Las imágenes de su hermano recibiendo dinero para sus campañas políticas son aportaciones para su causa. Se han volado la Constitución como quieren”, aseveró.

La legisladora de Tlaxcala lanzó lo que más punza a los de Morena en estos momentos, la acusación de violación de un menor de edad por parte del diputados Saúl Huerta, que apenas fue separado de la bancada.

“Lo que les menciono sí son casos de arbitrariedad al amparo del poder público, que exigen un desafuero inmediato, pero no, lo pasaron para junio.

“¿Dónde quedó la justicia que reclaman las víctimas? ¿Saben dónde está?, en pausa, mientras pasa lo que le importa a su majestad, el proceso electoral”, indicó.