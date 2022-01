El semestre pasado se anunció la creación de la primera categoría juvenil en la Liga MX Femenil y todos los clubes debían formar su categoría Sub 17 para promover el talento joven en las jugadoras de todo el país. Necaxa fue uno de los primeros equipos en poder conformar su plantilla gracias al excelente trabajo que se ha realizado en el futbol femenil con varios equipos locales y las nuevas Centellitas participaron en una serie de partidos amistosos que se llevaron a cabo a finales del 2021.

Ahora, todos los equipos ya tienen su categoría Sub 17 con lo que ha comenzado la primera temporada oficial de este nuevo proyecto. Necaxa no tuvo participación en la jornada inaugural del certamen ya que un equipo por semana descansa. Hoy al mediodía, las Centellitas harán su presentación en el torneo cuando visiten el Estado de México para chocar ante las Diablitas del Toluca en lo que será la primera prueba para este equipo.

En el plantel de Necaxa hay jugadoras muy interesantes con un recorrido importante en el futbol local como la arquera Victoria Márquez, la zaguera central Renata Martín del Campo, la mediocampista Ximena D´acosta o la delantera Fátima Bernal que ganó varios campeonatos de goleo en torneos de Aguascalientes. Todas ellas serán dirigidas por Óscar García Bermejo, técnico que tiene experiencia con las categorías femeniles como auxiliar técnico y con Pabellón FC. Hoy será lo primero que se vea de este equipo que se espera pueda en un futuro nutrir a la categoría mayor.

