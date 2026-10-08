Hace Trump campaña con salida de Tacoma de México

Anat Galia García Gaspar Agencia Reforma

(Otra), Estados Unidos: El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó hoy durante un mitin de campaña en San Antonio con la decisión de este año hecha por la firma automotriz japonesa Toyota de trasladar la producción de su camioneta Tacoma desde México para llevarla a esa ciudad del Estado de Texas.

A menos de un mes de las elecciones legislativas en las que su Partido Republicano pudiera perder el control del Congreso, Trump dijo que la decisión de Toyota para poner fin a la fabricación de la camioneta Tacoma en su planta en Baja California y llevarla a Texas ocurrió gracias a sus políticas de gobierno.

«¡Se están construyendo plantas y fábricas por todas partes! ¡Todas nuestras compañías farmacéuticas están regresando: Eli Lilly, Merck y Pfizer están regresando (a EU) y están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en nuevas plantas», dijo Trump en su mitin en el Freeman Coliseum de San Antonio.

«¡Y Toyota! Una gran empresa que está destinando 3 mil 600 millones de dólares a su complejo de manufactura aquí mismo, en San Antonio, y que está trasladando la producción desde México de vuelta a Texas», dijo Trump sobre la decisión anunciada por la firma japonesa en julio de este mismo año.

Con las encuestas mostrando su aprobación en bajos históricos debido al alto costo de vida, Trump hizo campaña este miércoles en Texas, un Estado tradicionalmente republicano pero donde las encuestas muestran que el Partido Demócrata podría arrebatar un crucial escaño en la competencia al Senado.

Desde julio, Trump ha atribuido la decisión de Toyota para trasladar la fabricación de la camioneta Tacoma de Baja California a Texas como un resultado directo de los aranceles punitivos de 25 por ciento establecidos en contra de los autos de México y Canadá arguyendo razones de seguridad nacional.

De acuerdo con el anuncio de Toyota de julio, la automotriz japonesa está invirtiendo 3 mil 600 millones de dólares en su planta de la ciudad de San Antonio, Texas y como parte de dichos planees está incluido que el traslado durante los próximos 4 años la producción de la camioneta Tacoma desde Tijuana.