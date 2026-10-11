Hace Meghan Markle alianza con Malala Yousafzai

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Meghan Markle y Malala Yousafzai compartieron una tarde de té en Londres para impulsar una iniciativa con motivo del Día Internacional de la Niña. La duquesa de Sussex anunció que su marca As Ever destinará el 100% de las ganancias netas obtenidas por la venta de mermeladas y tés al Fondo Malala, dedicado a promover la educación de las niñas. La colaboración, denominada “Tea for Two”, cuenta con el respaldo de Archewell Philanthropies. Ambas activistas ya habían trabajado juntas hace seis años en una conversación sobre educación. Markle destacó que apoyar a las niñas permite empoderar a las mujeres del futuro.