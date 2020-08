Hace Ignacio López Tarso teatro en línea a sus 95 años

CDMX.- Hambriento por regresar a los escenarios teatrales, Ignacio López Tarso se vio obligado, a sus 95 años, a adaptarse a la nueva realidad digital y de entretenimiento en México. Un reto que ha tomado sin miedo.

De esta forma, el galardonado protagonista de filmes como Macario y Pedro Páramo podrá seguir nutriendo su pasión, a la vez que evitará contagiarse de COVID-19 al permanecer en casa.

Juan Ignacio Aranda, su hijo, planea una cartelera virtual para el resto del año con diferentes montajes, en especial lecturas dramatizadas conjuntas que cambiarán mensualmente.

“Mi papá no va a salir de su casa hasta que esté vacunado, pero no trabaja desde octubre pasado. Por eso le dije que esto es lo que hay, no va a haber teatro este año y quién sabe cuándo regrese.

“Al principio no captaba muy bien esto del teatro en línea, pero ya me entendió y vimos la posibilidad. ¡Estamos jugando con un juguete nuevo!”, expresó Aranda en entrevista telefónica.

Padre e hijo alistan una obra que jamás han presentado, Leonardo y La Máquina de Volar, donde el López Tarso interpretará por primera vez a Leonardo da Vinci.

Esta nueva alternativa de entretenimiento ha reactivado e ilusionado al veterano histrión.

“¡No nos podemos quedar quietos! López Tarso, a sus 95 años, está haciendo vanguardia, estamos inaugurando algo en casa. Él necesita distraerse y qué bien que puede ganar algo con su esfuerzo.

“Lo que quiere hacer es moverse, pensar, ensayar, leer… Todo esto lo mueve. Agarra su libreto, pide que la letra esté más grande, se para, se sienta. Por su experiencia sabe perfectamente cómo se va a ver”.

El montaje, el cual transmitirán usando un iPad, lo presentarán el 20 de agosto por Zoom y los boletos, de 120 pesos, estarán a través de Boletópolis”. (Maurio Ángel/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!