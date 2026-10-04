Hace de ‘La Casa’ su pasarela

Fernando Toledo Agencia Reforma

CDMX.- Galilea Montijo ha convertido cada aparición en La Casa de los Famosos México en una pasarela para el diseño nacional. De la mano de su estilista Jessica Marmolejo, la conductora ha lucido propuestas de creadores mexicanos, varios de ellos emergentes y provenientes de distintos estados.

Iann Dey abrió la temporada con un vestido de microcristales y luces LED, mientras Raquel Orozco apostó por siluetas femeninas y piezas elaboradas bajo principios de cero desperdicio. Iván Gallegos y David Márquez destacaron con diseños artesanales inspirados en Ofelia y con aplicaciones de cerámica de Dolores Hidalgo. También participaron Roberto de la Nuva, Valeria Coa, Narciza Severa, Iván Ávalos y Romero.

Las propuestas han recurrido a cristales, perlas, plumas, encajes y transparencias para transformar semanalmente la imagen de Montijo. Así, el programa se ha convertido también en escaparate para diseñadores mexicanos ante millones de espectadores y en plataforma de difusión para la moda nacional.