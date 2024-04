Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A bordo de una camioneta de Urus Lamborghini, de más de 6 millones de pesos, Guadalupe Martínez Gerardo, hija de Antonio Martínez Fuentes, alias «El Toñín», señalado como líder huachicolero en Puebla, defendió su candidatura a la Alcaldía de Quecholac por el Partido Social de Integración (PSI).

«Yo, que me he ganado la confianza de la gente, que conocen a mi familia, saben que no tengo necesidad de robar», dijo en una transmisión de video que el lunes pasado hizo en su cuenta de Facebook.

La candidata iba acompañada de su padre, quien en 2017 fue señalado como líder de una banda huachicolera, con orden de aprehensión de la Fiscalía poblana, aunque se fugó.

Ella advirtió una campaña mediática de parte de personas «que se sintieron opacadas».

Su padre, que conducía, aseguró que el ex Gobernador Miguel Barbosa, fallecido en 2022, fue quien emprendió una campaña en su contra.

«Yo no voy a ir a robar, eso se los puedo asegurar por completo», insistió la candidata, pero el video avivó las críticas en Puebla por el derroche de recursos en la camioneta.

«(Dicen que lanzaron una transmisión en una camioneta de 6 millones de pesos), por si no lo saben, salió en más, ¿y qué tiene que ver eso? ¿es un delito?», respondió el martes «El Toñín» en una nueva transmisión.

A bordo de la misma camioneta, Guadalupe afirmó que su madre ha pagado casi 10 millones de pesos en impuestos al SAT.

«Nos están exponiendo ante presuntos delincuentes, y no entiendo por qué si todo lo que tiene mi familia es de forma lícita», dijo.

Martínez Fuentes defendió la legalidad de la compra de la camioneta e insistió en que su familia es víctima de una persecución.

«Ya basta de barbosismos, ya basta de ese señor que a mí me apagó mi luz sin que yo le perjudicara en nada», dijo.