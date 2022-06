José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU 02-Jun-2022 .-El Mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, desea de forma muy personal que el Presidente Andrés Manuel López Obrador participe en la próxima Cumbre de las Américas aún cuando la cooperación bilateral no sería afectada si no acude, aseguró ayer la Casa Blanca.

Sin hacer pública la lista final de invitados a la reunión, que se realizará en Los Ángeles la próxima semana, la Casa Blanca reveló haber entablado pláticas respetuosas con el Gobierno de López Obrador sobre su solicitud de que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran invitadas.

«Tenemos muchas ganas de que el Presidente López Obrador esté allí. El Presidente de EU quiere, muy personalmente, al Presidente de México allí», señaló Juan González, el director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.

López Obrador estableció como condición para asistir a la Cumbre que el anfitrión extendiera invitaciones a todos los líderes del continente, incluyendo gobernantes de países no considerados democráticos por EU como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

«Estamos realmente seguros de que esta Cumbre (de las Américas) será muy concurrida», dijo González en rueda de prensa.

«Hemos tenido conversaciones muy respetuosas y activas con México sobre la solicitud del Presidente mexicano de que Cuba asista a la Cumbre. En última instancia, es algo que, como prerrogativa como anfitrión, tomaremos una decisión final, y la anunciaremos una vez que se haya tomado».

De forma preventiva, el funcionario de la Casa Blanca aseguró que la cooperación con México en diversas áreas, que incluyen comercio, migración, salud, y seguridad, no sería afectada si López Obrador no acude a la Cumbre.

«Nuestra relación con México se mantiene y seguirá siendo positiva», aseveró González.

«Con México, y con otros, hemos dejado muy claro que la participación (de líderes en la Cumbre) no afectará la cooperación ni el nivel de ambición. En el tema de la migración, hemos tenido una cooperación muy estrecha con México y esa seguirá siendo la caso», dijo González a pregunta directa sobre el tema.

Analizan migración

Además de los cinco compromisos políticos en los que trabajan las delegaciones de los países participantes, la Casa Blanca aseguró que Biden tiene cinco prioridades propias para la Cumbre, entre las que destaca atender la crisis migratoria.

«En los márgenes de la cumbre, el Presidente Biden se unirá a otros jefes de Estado para firmar una Declaración migratoria que envíe una fuerte señal de unidad y determinación para controlar la crisis migratoria regional», dijo González.

Además de la migración, otras de las prioridades de Biden incluyen destacar el papel de EU en la contención de la pandemia del Covid-19 en la región y anunciar una alianza con los países del Caribe para atender el cambio climático.

¡Participa con tu opinión!