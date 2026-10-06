Alejandra Mendoza Aviles Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Pese a programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para integrarlos en el sector laboral, al cierre del primer trimestre del año, el número de personas de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan, conocidos como «ninis», habría aumentado 5.3% respecto al mismo periodo del 2025, a un millón 425 mil 194.

Ello de acuerdo con análisis realizado por el Ernesto Aguayo, investigador de la Facultad de Economía de la UANL, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Aguayo detalló que los dos grupos de edades que más aumentaron en el periodo fueron el de 20 a 24 años, 10.6%, y el de 25 a 29 años, 4.4%.

El total de ninis representó el 4.6% de toda la población de 15 a 29 años en el País, similar al 4.4% en el primer trimestre del 2025.

En el caso de Nuevo León, el número de «ninis» bajó 0.9%, a 56 mil 47 personas, que representan el 3.6% de los jóvenes de 15 a 29 años en el Estado.

«Llegamos a concluir que (el programa) Jóvenes Construyendo el Futuro no ha tenido el impacto esperado», sentenció Aguayo, «lo que observamos es que estos porcentajes han crecido y las políticas que han surgido del 2018 a la fecha no han logrado revertir estas tendencias.

«Es un buen momento para pararse, hacer un descanso y preguntarse si la política actual está siendo la mejor o se pueden hacer modificaciones».

Consideró que los jóvenes representan un grupo vulnerable que debe atenderse y que el que exista un programa al menos es un avance.

Sin embargo, afirmó que una forma de reducir la cifra de jóvenes con ese perfil es el que sigan estudiando.

«Los programas que dan dinero por trabajar terminan haciendo que los jóvenes se salgan de la escuela y una vez que te sales de la escuela es muy difícil regresar.

«(Se crea) una competencia hacia la escuela y eso al final perjudica en vez de mejorar».

El viernes, la Secretaría del Trabajo informó que Jóvenes Construyendo el Futuro no abriría su plataforma en octubre para que más personas se registren y posteriormente se dio a conocer que en el 2027 se reanudará, ya que se alcanzó la meta para este año.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, señaló que el programa ha generado incentivos perversos.

«Son incentivos contrarios a lo que debería ser, este programa debe motivarlos a continuar estudiando. Hay ciertos programas sociales que terminan siendo perjudiciales, por ejemplo, si ven una economía en donde sólo observan informalidad, esto también genera un desincentivo».

Agregó que para este año lo asignado a Jóvenes Construyendo el Futuro en el Presupuesto de Egresos fueron 25 mil 173 millones de pesos.